歌舞伎俳優・中村獅童の次男・中村夏幹（５）が４月に大阪松竹座で出演予定だった「御名残四月大歌舞伎」（３〜２６日）を体調不良のため休演することがわかった。２月末に足を骨折していたことも明かされた。中村獅童の長男・中村陽喜（はるき、８）と弟・夏幹の２人のインスタグラムが２９日までに更新され「大阪松竹座『御名残四月大歌舞伎』昼の部『毛谷村』の弥三松に出演を予定しておりました夏幹ですが、体調不良のため