プロ野球・ヤクルトの公式ＹｏｕＴｕｂｅが２９日に更新され、３１日の活動再開に先がけて球団公式マスコットの「つば九郎」の“復活姿”を公開した。「ただいまつば九郎復活！」と題した６分の動画が公開され、つば九郎が神宮球場に入場する様子などが披露された。さらに、山田哲人内野手をはじめ、ヤクルトの現役選手、池山監督らがつば九郎に激励のコメントを寄せた。最後は「つば九郎３月３１日活動再開」のテロップで