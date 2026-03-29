イギョラ杯を制した日大藤沢の中村龍剛4月の第一週から始まる高円宮杯プレミアリーグ、プリンスリーグ。開幕に向けて各チームは着々と準備を進めている。ここでは開幕に向けて気持ちを昂らせている選手たちを紹介していきたい。今回はイギョラカップを制した日大藤沢のキャプテン・MF中村龍剛について。キャプテンの重責を担ったナンバー14が期する覚悟とは―。「去年の選手権でベスト8に行ったチームからキャプテンを引き継い