J2・J3百年構想リーグ第8節が開催された明治安田J2・J3百年構想リーグの第8節が3月28、29日に各地で行われ、最新の順位が確定した。全4つのグループで各チームがしのぎを削り、SNSでは「意外にも1番白熱してるリーグ」「EAST-Bが神リーグすぎる」といった声が上がっている。EAST-Aでは、ブラウブリッツ秋田とベガルタ仙台が0-0で引き分け、PK戦を11-10で制した仙台が首位となった。湘南ベルマーレは横浜FCに3-1で勝利し、2位に