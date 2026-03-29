乃木坂46の川崎桜（22）が29日、自身のインスタグラムなどを更新。立大文学部英米文学科を卒業したことを報告し、はかま姿を公開した。「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報告し、大学の校門などでのはかま姿を披露。紺色の振袖に白いはかまを合わせ、どちらにも桜のデザインが施されていた。「沢山の方に支えていただき、無事にこの日を迎えることができました。本当にありがとう