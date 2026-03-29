東京・池袋で女性店員が殺害された事件。刃物で刺したとみられる元交際相手の男は、女性と自分を交互に刺して死亡しました。男が高校まで過ごしたという沖縄県で取材を進めると、男の素顔がみえてきました。 （詳しくは動画でご覧ください／3月29日放送『真相報道バンキシャ！』より）