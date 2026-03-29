◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース最終日（2026年3月29日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、首位と1打差の3位から出た申ジエ（37＝韓国）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、通算11アンダーに伸ばしたが、目前でツアー通算30勝を逃し、永久シードは持ち越しとなった。一時は首位に立ち、同組の永峰とデッドヒートを演じたが、2打及ばなかった。それでも「3日間ボギーなしでいいプレー