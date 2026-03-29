5安打完封で今季初勝利を挙げ、ファンの声援に応える西武・平良＝ZOZOマリン150キロ台中盤の直球で押し込み、前日16安打と活発だったロッテ打線を5安打に抑えた。29日、先発に再転向した西武の平良がプロ初完封。開幕3戦目でチームを初勝利に導き「いい準備ができた結果。球速、変化球のパフォーマンスともに最後まで落ちなかった」と自賛した。1球目から154キロをマーク。長いイニングを投げる先発でも出だしからエンジン全開