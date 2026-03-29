豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は29日の6〜12Rで二次予選を行い、30日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。二次予選8Rの皿屋豊（43＝三重・11期）は同県・谷口遼平の番手回り。その谷口が強い気持ちで先行する流れとなり、車間を切ってしっかり援護。完全にライン3車で決まると思ったが、内を急追してきた北津留翼がゴール寸前で突進。結果、谷口を4着までに残せなかった。「1着だけど悔