今月４日にデビュー予定の高知競馬の塚本直之（１８）は、金沢所属の甲賀弘隆騎手（旧姓・塚本）、高知所属だった雄大さん、岩手所属の涼人騎手、名古屋所属の征吾騎手を兄に持つ、塚本５兄弟の末っ子。次男の雄大さんが２４年３月の落馬事故で死去してから２年、兄と同じ高知・目迫大輔厩舎からデビューを果たす。当初は兄弟とかぶらない笠松所属を希望していたというが、「雄大が見て後押ししてくれると考えて、一緒に走りた