洗う？洗わない？お散歩後の正しい足裏ケア 大切なのは『汚れを落とすこと』 お散歩から帰った後に愛犬の足をケアする目的はあくまで『汚れを落とすこと』です。すなわち汚れが落ちるのであれば最低限の方法でかまいません。 コンクリートの道しか歩いておらず、特に何か異物を踏んで汚れたというわけでもなければ、乾いたタオルで軽く拭くだけでも十分です。土が少し付いた程度で、ウェットティッシュや濡らしたタオル