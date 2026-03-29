犬が亡くなるかもしれない『危険な留守番方法』５選 留守番の仕方によっては、犬がイタズラやトラブルを引き起こしたり、環境に問題があったりして、命の危険もあります。ここでは、犬が亡くなるかもしれない危険な留守番方法を見ていきましょう。 1.室温25℃以上の室内で留守番させる 夏場は特に注意が必要です。室温が25℃以上の環境で留守番させてしまうと、熱中症を引き起こすリスクが高まります。 夏場は必ずエアコンの