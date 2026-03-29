当日有効だけど翌日まで乗れる！乗車券の有効期間は、距離に応じて長くなります。JRグループの場合、大都市近郊区間は1日、片道きっぷは100キロまで1日、200キロまで2日、400キロまで3日です。その後は200キロを超えるごとに1日増えます。現在の最長片道きっぷは1万500kmなので、有効期間は最も長くて53日となります。【ちょっと昔】平成を駆けた夜行快速列車を見る（写真）この有効期間には特例があります。「乗車中に有効期