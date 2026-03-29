2002年の会見で、当時1歳になったばかりだった愛子さまの性格を「どっしりしている」と語られた雅子さま。その言葉の裏には、外からの重圧に耐え続けた母としての強さと悲しみが感じられた。『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』（大木賢一著）は、皇室取材を続けてきた元宮内庁担当記者の著者が、天皇家の30年を描き出す一冊。本書から一部抜粋し、雅子さまが皇室入りしてからの約10年間を振り返