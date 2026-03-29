「なんでうまくいかないんだろう」。メジャー移籍直後、早穂さんを待ち受けていたのは、理想とはほど遠い欠陥住宅での過酷な現実でした。2歳の娘を抱え、水浸しの部屋で修理業者との戦いに追われる日々。言葉も通じない異国で、遠征がちな夫を支えながら「早く日本に帰りたい」と独り泣いたあの日、彼女を支えたものとは。華やかな舞台の裏側で、一人の母親として居場所を築き上げた「マエケン家の10年」を伺いました。 【