「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）終盤の逆転負けで、２３年以来、３年ぶりとなる開幕３連敗。１勝が遠い。相川新監督の初勝利はお預けのままだ。２点リードの八回に暗転した。七回まで散発３安打、無失点、９奪三振に抑えていた先発・石田裕が、この回も続投。しかし、３連打を浴びて無死満塁とされると、続くサンタナに投じた宝刀シンカーは右中間に運ばれ、走者一掃の適時二塁打を許した。右腕の続