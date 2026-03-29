豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は29日の6〜12Rで二次予選を行い、30日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。二次予選7Rは松井宏佑の番手にハマった木村皆斗（24＝茨城・119期）が最終コーナーから直線一気。西武園最終日からの連勝記録を“6”に伸ばして準決勝戦進出を決めた。ただ、反省点を強調する。「芦沢（大輔）さんのおかげで一番欲しい位置が取れたけど、番手にはまったのは自分