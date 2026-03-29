「東京女子プロレス」（２９日、両国国技館＝観衆３０８９）プリンスタッグ選手権試合が行われ、王者の上福ゆき＆上原わかな組は挑戦者のジェシー・マッケイ＆キャシー・リー組に貫禄の差を見せつけられ、４度目の防衛に失敗。第２０代新王者が誕生した。米ＷＷＥ、ＴＮＡ両団体でタッグ王者に輝いた世界的タッグ“ジ・インスピレーション”は強かった。米国での前哨戦で３カウントを許した上原が早々に狙われ、脱出後は上福