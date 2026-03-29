【ＢＲ東京−相模原】激しいコンタクトを見せる相模原とＢＲ東京の選手たち＝秩父宮（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は２９日、秩父宮ラグビー場などで第１３節２試合を行い、相模原はＢＲ東京に７−３３で敗れた。相模原は前半、無得点に終わり、相手に３トライを奪われる苦しい立ち上がりとなった。後半３１分にルカニョ・アムのトライなどで７点を返したが、反撃は続かなかった。