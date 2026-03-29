不倫疑惑に揺れる歌手スクヘンが、オンライン裁判を要請した。来る4月、スクヘンは水原（スウォン）地方裁城南（ソンナム）支部民事7単独にて行われる、自身に対する慰謝料請求訴訟の第1回弁論期日に臨む。【画像】スクヘン、既婚男性と“濃厚スキンシップ映像”これに関連し、スクヘン側は最近、裁判所に映像裁判申請書を提出した。これは出廷することなく、ビデオ中継装置などを通じて、口頭弁論を行う手続きだ。現在、不倫をし