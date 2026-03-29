◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ツアー２勝の菅楓華（ニトリ）は２８位で出て７バーディー、ボギーなしでこの日ベストの６５をマークし、通算９アンダーの３位に入った。地元・宮崎の大声援を受け「自分がアクサに出て過去イチで多いお客さんが来てくれて、チカラになった」。残り１５９ヤードから７アイアンで２メートル