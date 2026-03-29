◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初登板、初先発。「自分の実力が出せなかった」と３回途中５失点で降板した。初回は無失点で切り抜けたが、２回に２死球からピンチを招き、投手の伊藤将に痛恨の逆転２点二塁打を献上。３回は先頭・中野に二塁打を許し、続く森下、佐藤に連続四球。５四死球と制球に苦しみ、無死満塁で無念の降板となった