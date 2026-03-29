◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京Ｄ）阪神・藤川球児監督は巨人のドラフト３位・山城を気遣った。初登板初先発となったＧのルーキーは２回に１イニング２死球。藤川監督がベンチを飛び出し、審判に抗議する一幕があった。試合後にそのシーンについて問われると、「まあ（自分が）反応してるんですけど、山城投手も新人ですから少しコントロールも辛いところがあったと思いますけど。また次回、良い投球