◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、３年ぶりの開幕３連勝スタートを飾った。小久保裕紀監督は、４点リードの６回から２番手で３イニングを１失点に抑えた上茶谷大河投手をべた褒めした。先発・スチュワートは５回３失点でマウンドを降りた。開幕戦、２戦目でともに木村光、ヘルナンデス、杉山を投入していた。指揮官は「カーター（スチュワート）も試合はつくりました