任期満了に伴う上田市長選挙は29日に投票が行われ、午後7時半現在の投票率は24.04%で4年前の前回選を下回っています。上田市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で前の市議会議員の齊藤達也さん50歳と現職で3期目を目指す土屋陽一さん69歳のいずれも無所属の2人です。午後7時半現在の投票率は24.04%で、前回選を3.58ポイント下回っています。一方、28日までの期日前投票者数は3万4538人で、前回選を上回っています。投票は午後