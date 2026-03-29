女優の田中麗奈（45）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。娘の幼稚園で劇に出演したことを明かした。幼稚園の娘がいるという田中は、MCの加藤浩次から「運動会の役員とか、係の人とか、そういうのもやられてるんですか？」と聞かれると、「この間、バザーがあったので、劇やりました」と答えると、「バザーの劇に出たんですか？」「めっちゃ豪華じゃん！」「うそ！？」「田中麗奈さんが演じて