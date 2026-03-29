演歌歌手辰巳ゆうと（28）が29日、大阪・大阪市の新歌舞伎座で「〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうとコンサート2026 in新歌舞伎座」と銘打った演歌だけのコンサートを開いた。「最近（のリリース）は、演歌じゃない曲が多い中で、演歌だけのコンサートは自分の中でも心が落ち着きます。今日は演歌好きの皆さんがたくさんお越しくださっている。『演歌っていいな』と改めて思える時間にしたい。演歌の魅力をたっぷり