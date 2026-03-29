「第５回内山信二杯」（２９日、多摩川）坂本雄紀（３１）＝１２７期・群馬・Ａ２＝が２日目９Ｒで、コンマ０８のトップＳから２コースまくりで快勝。初日から１、２、１着と好内容を見せている。「伸びを殺さないように調整してるが、伸びがかなりいいのは確認できた。服部幸男（静岡）さんと一緒。でもスロー、ダッシュの分もあるから、もしかしたら、もっといいのかも」と好感触を得ている。優出ボーダーを８・００に想定