女優の田中麗奈（45）が、28日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。幼稚園の娘と一緒に集めているものを明かした。MCの加藤浩次が「娘さんと、何か一緒に集めてるものがあるって聞いたんですけど、何集めてるんですか？」と聞くと、「シールですね」と答えた田中。「シール！何か今、ちょっとはやってたりしますよね？」と加藤が話すと、「もう、めちゃくちゃはやってますね。ぷくぷくシールっていう