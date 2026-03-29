世界初の「観音開きスライドドア」搭載ミニバンに“反響殺到”！近年は“クルマの電動化”が推し進められ、世界中でハイテクな新型車が次々と産声を上げています。その中でも特に、「ミニバンの概念を根本から覆す」とクルマ好きの間で大きな話題をさらっている1台のモデルが存在。【画像】超カッコイイ！ これが世界初の「“観音開き”ミニバン」です！（30枚）それこそが、中国の吉利汽車（ジーリー）グループが展開するプ