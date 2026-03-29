『帝都初恋剣戟譚』（読み：ていとはつこいけんげきたん／原作：岳兎佐助・漫画：サイトウリョウ／COMIC ELAN）が2026年3月27日（金）より「ピッコマ」にて独占先行配信が開始された。 【画像】「えらべるPay」最大10,000円分プレゼントキャンペーンも 第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で、学校の必修科目になった剣術があるーーその名も『至剣流』（しけんりゅう）。 至剣流