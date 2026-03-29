BookBaseが3月25日に発売した、同社初となる紙書籍『グリムコネクト』の原作小説とコミカライズ版の同時重版が決定した。 【画像】緊急重版決定の『グリムコネクト』 原作小説は、電子版が「BOOK☆WALKER」月間ランキング（2025年11月）で1位を、「アニメ！アニメ！」が行った「アニメ化してほしいライトノベル・小説（2025年下半期）」で第3位を獲得するなど、ライトノベルレーベル「ダンガン文庫」の看板作品として