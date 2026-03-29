年齢を重ねるにつれ、体の不調とどう付き合うかは避けられない問題かもしれません。とくに職場では、どこまで話していいのか、どこからが余計なのか、判断に迷うこともあるでしょう。今回寄せられた投稿は、通院をめぐる同僚の心ない言葉に、戸惑ったという声でした。『職場での話です。五十肩（肩関節周囲炎）が痛くて通院しても良くならず、何かあったら怖いからMRI検査を受けることを話した。そしたら同僚から、「検査するほど