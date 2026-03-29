群馬県高崎市内にある病院内の飲食店を利用した男女２５人がおう吐や下痢などの症状を訴えました。 高崎市は、この飲食店が提供した食事が原因の食中毒と断定し、この飲食店を２８日から３日間の営業停止処分としました。 営業停止処分となったのは、大阪市の一冨士フードサービスが運営する高崎市中尾町にある日高病院内の飲食店です。 市によりますと、今月２５日、医療機関から「日高病院の飲食店を利用した人が