２０２１年に同じ茨城県出身の夫と離婚し、茨城を離れ、都内に「３億円」の豪邸を購入したことで話題のタレント・鈴木奈々が、ＳＮＳで愛車を紹介した。「私の愛車はＳＵＺＵＫＩのクロスビーです小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！コンパクトカー大好き」と黒い愛車を紹介。２００数十万円の価格とみられる。この投稿に「家は３億だけど、車は庶民派」「鈴木だけにＳＵＺＵＫＩって事で」「同じ名前だ