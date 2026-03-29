W杯ジャンプ男子個人最終第29戦で7位となった中村直幹の飛躍＝プラニツァ（AP＝共同）【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは29日、スロベニアのプラニツァで男子個人最終第29戦（ヒルサイズ＝HS240メートル）が行われ、中村直幹（フライングラボラトリー）が222メートル、221.5メートルの合計422.1点で7位となった。内藤智文（山形市役所）は12位、二階堂蓮（日本ビール）は17