メダリスト記者会見で撮影に応じる（左から）2位の鍵山優真、優勝のイリア・マリニン、3位の佐藤駿＝プラハ（共同）【プラハ共同】国際スケート連盟（ISU）が検討するフィギュアのルール改革を巡り、ショートプログラム（SP）とフリーの合計得点で争う方式を廃止する案に鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら世界選手権の男子メダリスト全員が懸念を示した。28日のプラハでの記者会見で、鍵山は「賛成できない。今のルール