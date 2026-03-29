お笑い芸人・関根勤が２８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、鬼越トマホーク・良ちゃん、金ちゃんをゲストに「【驚愕】あの人気芸人は実は〇〇だった！芸人同士だからこそ垣間見えるヤバすぎる素顔を鬼越トマホークが大暴露！」と題した動画を公開した。良ちゃんは、先輩のＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸のスゴすぎるポテンシャルを披露。「我々の、吉本（興業）の大先輩です。本