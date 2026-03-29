乃木坂46川〓桜（22）が29日、公式ブログを更新し、立教大を卒業したと報告した。通っていた大学名を初めて公表した。「卒業」のタイトルでブログを投稿し「こんにちは！川〓桜です皆さんにご報告があります！3月24日、高校1年生の頃からずっと通いたかった大学を無事卒業しました」と伝えた。卒業式での振り袖姿のショットを披露し、「卒業式では少し大人になった自分を表現したくて、いつもは選ばない紺色の振袖を選んでみ