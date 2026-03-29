ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は２９日、予選最終日の３日目の開催が行われた。金子萌（３５＝静岡）は７Ｒ、５コースから６着と不発。それでも得点率１４位で予選突破をした。レース後、「伸びに寄せたらターンの感触がなかった。チルトをマイナスに戻して調整し直します。２日目までは出足がしっかりしていた。伸びも普通くらいあったので戻す方向で」と反省、修正して臨む。前節の下関で優出４着