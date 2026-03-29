東京女子プロレス２９日両国国技館大会のプリンセス・オブ・プリンセス選手権は挑戦者の荒井優希（２７）が王者・渡辺未詩（２６）を撃破し、第１７代王者に輝いた。悲願の初戴冠だ。荒井の最高峰王座挑戦は、昨年７月大田区大会以来２度目。ビッグマッチのメインを飾った試合は、両者一歩も譲らぬ激戦となった。荒井がサソリ固めで渡辺を絞り上げれば、お返しとばかりに豪快なジャイアントスイングで投げ飛ばされる。そのま