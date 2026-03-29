俳優の藤原紀香さん（54）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。桜色のミニ丈ワンピースの衣装ショットを披露した。「桜色のワンピース」藤原さんは、「リアルな桜は、巷ではチラホラ咲き始めていますが、お空から恵みの雨が 続いているのでまだじっくり見られていないです」といい、桜色のミニ丈ワンピース姿を投稿した。また、「私が着ているのは、IZAで選んだ桜色のワンピース」とし、「映画『お終活3幸春！人生メモリ