ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「扉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師叶愛（とあ）さん）【質問】あなたの部屋に、見慣れない扉が1つ現れました。その扉はぼんやりと光っており、どこかに繋がっているようです。あなたは扉についているドアノブを回してみましたが、扉は開きません。