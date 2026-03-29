◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―５ヤクルト（２９日・横浜）ＤｅＮＡは２点リードの８回に、好投を続けていた先発の石田裕太郎投手がサンタナに走者一掃の３点二塁打を浴びるなど、一挙に５点を失って逆転負け。今季から指揮を執る相川亮二監督は、またも初白星を逃し無念の３連敗スタートとなった。プロ３年目で初の開幕ローテ入りを果たした石田裕は、今季初先発のマウンドで７回まで３安打無失点。投球数は８８だった。