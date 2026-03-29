テレビ朝日の田中萌アナウンサーが２９日にＳＮＳを更新。春らしいコーデを披露した。インスタグラムで「淡い桜色のトップス毛利庭園、桜が見頃を迎えていて多くの人で賑わっていました」とつづり、花柄が入った長袖トップス、ベージュのパンツを着た姿をアップした。この投稿には「桜色と萌ちゃんの笑顔がたまらない」「春が来て嬉しそう」「爽やかで美しい！」「開花」「桜は一瞬だけど萌さんの美しさは一年中ずっと色褪