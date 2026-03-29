コンロなしで作れる！ピリ辛おつまみ 晩酌においしいおつまみを作りたいけれど、火を使うのは面倒くさい。そんなときに活躍するのが、レンジで加熱できるもやしや、加熱せず食べられるきゅうりやアボカドです。今回はそうした野菜とちくわ・魚肉ソーセージなどを組み合わせた簡単おつまみレシピをご紹介。ピリ辛風味でビールによく合いますよ。 ラー油でピリ辛味に いずれのレシピも、ラー油でピリ辛味に整えます。食べるラー油