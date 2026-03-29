◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節いわき１―０磐田（２９日・ハワスタ）Ｊ２磐田はアウェーのいわき戦で０―１で敗れ、４連敗を喫した。開幕から９０分間での勝利はなく、クラブワーストとなる８試合未勝利を更新した。それでも、５試合ぶりに先発したＦＷマテウス・ペイショットが昨年５月以来のフル出場を果たすなど、今後の好材料もあった。志垣良監督から攻撃の起点となる働きを求められていたペイショットは「