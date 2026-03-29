「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ヤクルトが開幕戦から３連勝をマークした。３点リードの九回のマウンドには星が上がった。開幕戦から連投し２セーブをマークした守護神・キハダはこの日、ベンチ入りメンバーから外れた。池山監督は「先があるんで３連投とかは、なしにした。ベンチにいる人間でどう抑えていくか」と説明した。代わってストッパーに指名され、１失点したものの最後を締めて今季初セー