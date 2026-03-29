プロ野球開幕カード3連戦がそれぞれ終了。パ・リーグの順位予想では2強の声も多かったソフトバンクと日本ハムが開幕カードで激突したが意外な結果に…。SNSの声を集めた。ソフトバンクが日本ハムに3連勝。WBCでは絶不調だった近藤健介が3戦10打数5安打4打点と大復活。日本ハムは3戦8本塁打したが、最下位スタートとなった。【ソフトバンクファンの声】「ソフバン強すぎぃぃぃ！！」「ワイの中で小久保の評価がどんどん上がる