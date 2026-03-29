3月29日、スカイホール豊田で「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」セミファイナル第2戦が行われ、第1戦に敗れ後がないトヨタ紡織サンシャインラビッツが70－66でトヨタ自動車アンテロープスに勝利。ファイナル進出へ望みをつないだ。 前日に8点差で敗れていたトヨタ紡織は、第2戦は第1クォーターからディマロジェシカワリエビモエレがインサイドを支配し、主導権